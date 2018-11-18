TSK, terör örgütü PYD'nin Afrin'deki hücre evlerine operasyon düzenliyor. Afrin'de 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Soygun, gasp ve hırsızlık olaylarının bölgede artması üzerine Afrin'de grup üyelerine TSK tarafından operasyon düzenlendi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
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