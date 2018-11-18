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  • Son Güncelleme: 18.11.2018 19:10

'de sokağa çıkma yasağı

, terör örgütü 'nin 'deki hücre evlerine operasyon düzenliyor. Afrin'de 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Afrinde sokağa çıkma yasağı
'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Soygun, gasp ve hırsızlık olaylarının bölgede artması üzerine Afrin'de grup üyelerine tarafından operasyon düzenlendi. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
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