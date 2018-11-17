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  • Son Güncelleme: 17.11.2018 12:40

Son dakika:Çavuşoğlu'ndan kritik ABD ziyareti!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Kasım'da ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, Washington'da temaslarda bulunacak.

Türkiyeden ABDye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19 Kasım'da ABD'ye gidiyor. Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde Birleşmiş Milletler Merkezi'nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8. Küresel Forumu'na katılacak. Çavuşoğlu, 20 Kasım'da Washington'da da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, ikili ilişkiler ve Suriye'de yaşanan sürecin ele alınması öne görülüyor.

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