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  • Son Güncelleme: 17.11.2018 11:21

yine rezil oldu!

Milletvekili , İstanbul'daki 76 proje ile vurgun yapıldığını iddia edip 'ye araştırma önergesi verdi. Verdiği projelerin 46 tanesi CHP'li belediyelere ait çıktı.

Gürsel Tekin yine rezil oldu!

Milletvekili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 76 proje ile 240 Milyarlık vurgun yapıldığını iddia etmiş ve 'ye konuya ilişkin araştırma önergesi vermişti.

'BÜYÜK İHANET' DEMİŞTİ: 49'U CHP'Lİ BELEDİYELERİN ÇIKTI

"240 milyar lira dünya tarihinin görülmüş en büyük imar yolsuzluğudur. Bu kadar büyük bir ihanet, bu kadar büyük bir yağma dünyanın hiçbir yerinde yapılmadı." diyen Tekin'in bahsettiği projelerin 49'u CHP'li belediyelere ait çıktı.

Tekin'in 'Vurgun Haritası'nda CHP'lilerce yönetilen ilçeler olan Bakırköy'de 7, 'ta 5, Sarıyer'de 3, Şişli'de 18, 'de 9, 'de 2, 'da 2, 'de 2 ve Beylikdüzü'nde ise 1 yer var.

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