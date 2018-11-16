Son dakika: Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevinden uzaklaştırıldı!

İçişleri Bakanlığı, Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Kücük ile Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Haklarında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş ili Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük ile Ordu ili Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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