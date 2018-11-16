Okul çıkışı buluşan liseli iki grup kız öğrenci önce tartıştı kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa, kavga eden 6 kızı çevredeki diğer öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga cep telefonuyla kaydedildi.