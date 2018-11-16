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  • 16.11.2018 12:18

'da kız öğrenciler okul çıkışı birbirine girdi!

’da iki grup liseli kız öğrenci, okul çıkışı saç saça, baş başa kavga etti. Kavga, erkek öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Okul çıkışı buluşan liseli iki grup kız öğrenci önce tartıştı kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa, kavga eden 6 kızı çevredeki diğer öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga cep telefonuyla kaydedildi.

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