Okul çıkışı buluşan liseli iki grup kız öğrenci önce tartıştı kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa, kavga eden 6 kızı çevredeki diğer öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga cep telefonuyla kaydedildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Okul çıkışı buluşan liseli iki grup kız öğrenci önce tartıştı kısa süre sonra kavga etmeye başladı. Saç saça baş başa, kavga eden 6 kızı çevredeki diğer öğrenciler güçlükle ayırdı. Kavga cep telefonuyla kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.