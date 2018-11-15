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  • 15.11.2018 10:37

'da 'nda

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi

Bursada Kayhan Çarşısında yangın

'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi 'nda çıkan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

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