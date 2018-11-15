Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Kayhan Çarşısı'nda 2 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve çevredeki binaları tehdit eden yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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