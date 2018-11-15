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  • Son Güncelleme: 15.11.2018 10:19

Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli iş birliği deşifre oldu

FETÖ savcısının tarihi eser davasını kapatması için Oktar’a “Gülen’i öven yayınlar yapacaksın” dediği ve örgütün de harfiyen bu sözlere uyduğu ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar soruşturmasında örgütün FETÖ'nün güdümüne nasıl girdiği şikayetçi ifadelerinde şöyle yer aldı:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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