Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli iş birliği deşifre oldu FETÖ savcısının tarihi eser davasını kapatması için Oktar’a “Gülen’i öven yayınlar yapacaksın” dediği ve örgütün de harfiyen bu sözlere uyduğu ortaya çıktı.

Akşam'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar soruşturmasında örgütün FETÖ'nün güdümüne nasıl girdiği şikayetçi ifadelerinde şöyle yer aldı: HABERİN DEVAMI

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