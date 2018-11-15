Adnan Oktar ve FETÖ'nün kirli iş birliği deşifre oldu

Akşam'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar soruşturmasında örgütün FETÖ'nün güdümüne nasıl girdiği şikayetçi ifadelerinde şöyle yer aldı:
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Akşam'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar soruşturmasında örgütün FETÖ'nün güdümüne nasıl girdiği şikayetçi ifadelerinde şöyle yer aldı:
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