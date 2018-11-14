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babaya veda

Şehit babaya veda
Şırnak'taki hain saldırıda olan Piyade Uzman Onbaşı Ünal Olğun, dün memleketi 'nın 'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Gürsu Merkez Camisi'ne cenaze töreni düzenlendi. Şehidin kızı Ceren (4) ile oğlu Mesut Olğun (2), babalarının naaşını öperek asker selamı verdi. Şehidin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Gürsu İlçe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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