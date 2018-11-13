Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'DA DA OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda eski polis gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. 30 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda meslekten ihraç edilen çok sayıda eski polis yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.