Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı yürütülen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
ADANA'DA DA OPERASYON DÜZENLENDİ
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda eski polis gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. 30 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda meslekten ihraç edilen çok sayıda eski polis yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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