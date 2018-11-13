Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
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Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.
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