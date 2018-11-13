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  • 14.11.2018 04:56

'dan sonra şimdi de Çankırı ve 'da ele geçirildi

'da bir otomobilde madde ile bomba düzeneği bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında toprağa gömülü halde Çankırı'da 43, 'da da 24 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



Elazığ-Malatya kara yolundaki uygulama noktasında 2 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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