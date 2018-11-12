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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 09:24

Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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