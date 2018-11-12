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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 10:55

'de büyük facia! Göçmen teknesi battı 10 kişi kayboldu

Dikili açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Yaşanan olay sonucu teknede bulunan 12 göçmenden 2'si yüzerek kıyıya gelirken, 10 göçmen kayboldu. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İzmirde göçmen faciası

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 12 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Olayda, 2 göçmen yüzerek karaya çıkarken, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.

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