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  • 12.11.2018 22:03

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

, 'de ve 'ta şehit olan askerlerin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Erdoğandan şehit ailelerine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan taziye telgrafında, 'de şehit olan askerler Halil Daş, Menduh Çelik, İbrahim Özkur, Melih Sancar, Yusuf Önder, Samet Kaymakçı ve Mehmet Kaşık, 'ta şehit olan askerler Ömer Doğan ve Ünal Olgun'un ailelerine başsağlığı dileklerini ifade etti.

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