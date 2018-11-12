Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye telgrafında, Hakkari'de şehit olan askerler Halil Daş, Menduh Çelik, İbrahim Özkur, Melih Sancar, Yusuf Önder, Samet Kaymakçı ve Mehmet Kaşık, Şırnak'ta şehit olan askerler Ömer Doğan ve Ünal Olgun'un ailelerine başsağlığı dileklerini ifade etti.
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