Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç köyü bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3'ü asker, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.Ayrıntılar gelecek...
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Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç köyü bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3'ü asker, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.Ayrıntılar gelecek...
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