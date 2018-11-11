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  • 11.11.2018 15:00

Son dakika: 'ta hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Şırnakta hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

'ın Küpeli Dağı Görmeç köyü bölgesinde EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 3'ü asker, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere 5 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Ayrıntılar gelecek...
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