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  • 11.11.2018 16:06

Kuzay Irak'ın Hakurk bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzay Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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