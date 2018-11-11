Kuzay Irak'ın Hakurk bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar gelecek...
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