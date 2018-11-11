Kapadokya’yı 'Göreme'dik

Nevşehir Göreme'de, 1. derece sit alanı ilan edilen Zemi Vadisi'ndeki kaçak yapılara yıkım kararı alındı. Belediye, göstermelik birkaç yıkım yaptı. Geri kalanların üzerini ise toprakla kapattı. Katliama arka çıktı.
Kültür Bakanlığı bu çirkinliğin ortadan kaldırılmasını istedi.
Belediye ise kamyonlarla toprak döküp talanı gizledi.
Kültür Bakanlığı bu çirkinliğin ortadan kaldırılmasını istedi.
Belediye ise kamyonlarla toprak döküp talanı gizledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.