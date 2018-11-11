Bugünkü
Takvim

Kapadokya’yı 'Göreme'dik

Kapadokya’yı Göremedik
Göreme'de, 1. derece sit alanı ilan edilen Zemi Vadisi'ndeki kaçak yapılara yıkım kararı alındı. Belediye, göstermelik birkaç yıkım yaptı. Geri kalanların üzerini ise toprakla kapattı. Katliama arka çıktı.



bu çirkinliğin ortadan kaldırılmasını istedi.





Belediye ise kamyonlarla toprak döküp talanı gizledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKapadokya’yı 'Göreme'dik
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar