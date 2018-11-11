Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla dün saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de hayat durdu. Tüm Türkiye'de 7'den 70'e milyonlarca vatandaş bulunduğu yerde saygı duruşuna geçerek Ata'yı özlemle andı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki araçlar kenara çekti, vatandaşlar Türk bayraklarını açarak tüm yurttaki saygı duruşuna eşlik etti.