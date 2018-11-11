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Hayat durdu

Saat 9’u 5 geçe saygı duruşuna geçti. 81 şehirde milyonlarca vatandaş 10 Kasım’ın 80. senesinde ’ü özlemle yad etti



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla dün saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm Türkiye'de hayat durdu. Tüm Türkiye'de 7'den 70'e milyonlarca vatandaş bulunduğu yerde saygı duruşuna geçerek Ata'yı özlemle andı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki araçlar kenara çekti, vatandaşlar Türk bayraklarını açarak tüm yurttaki saygı duruşuna eşlik etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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