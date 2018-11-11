Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ziyaretin tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti olduğu vurgulandı.

Diyanet'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" denildi.