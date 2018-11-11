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  • Son Güncelleme: 11.11.2018 15:35

İşleri Başkanlığı: tamamen insani duygularla ziyaret edildi

İşleri Başkanlığı'ndan ziyaretiyle ilgili yapılan açıklamada, "9 Kasım'da 14.30'da tamamen insani duygularla yapılmış bir hasta ziyaretidir" denildi.

Diyanetten Kadir Mısıroğlu açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Kadir Mısıroğlu ziyaretiyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ziyaretin tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyareti olduğu vurgulandı.

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ın bir ziyareti ile ilgili bazı medya mecralarında gerçeklerle bağdaşmayan haber ve yorumlar yapıldığı görülmektedir. Söz konusu ziyaret 9 Kasım 2018 tarihinde saat 14:30 sularında ve tamamen insani duygularla yapılan bir hasta ziyaretidir" denildi.

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