Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılında Anıtkabir'deki törene katılarak çelenk bıraktı ve anı defterini imzaladı. Anıtkabir'deki resmi törenin ardından önce Atatürk'ü Anma Programı'nda ardından da Fransa'ya gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair şu açıklamalarda bulundu:
Türk milleti darbelere, cuntalara ve vesayet güçlerinin oyunlarına rağmen iradesine sahip çıkmıştır. Tek parti döneminin zulümlerinden biri olan Türkçe ezanın bugün kamuoyu önünde savunulması o döneme özlemdir.
Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz. Biz bu oyunu çözdük. Bize kurulan tuzakların sahiplerinin başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz.
Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak kayıtları da Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettik. Buraya gelen 15 kişi, artı 3'le 18 tutuklu kesinlikle bir defa hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar.
Suudi Arabistan 'Yerel iş birlikçilerle bunu gerçekleştirdik' demişti. Şimdi inkar ediyorlar. Bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz, bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyorlar.
7 ASKERİMİZ ŞEHİT
Başkan Erdoğan, Hakkari'deki sınır karakolunda meydana gelen patlamada 7 askerin şehit olduğunu duyurdu. 25 askerin yaralandığı olayı yakından takip ettiğini belirten Erdoğan "Mühimmatın miyadının dolması gibi bir şey olmadığını Savunma Bakanım bildirdi. Top ile alakalı bir çalışma var" dedi. Şehitlerimizin isimleri şöyle:
Topçu Uzman Çavuş Halil Daş
Türk milleti darbelere, cuntalara ve vesayet güçlerinin oyunlarına rağmen iradesine sahip çıkmıştır. Tek parti döneminin zulümlerinden biri olan Türkçe ezanın bugün kamuoyu önünde savunulması o döneme özlemdir.
Görünürde Kandil'deki PKK'yı terör örgütü ilan edip ödül koyanların arka planda aynı teröristlerle nasıl iş tuttuklarını çok iyi biliyoruz. Biz bu oyunu çözdük. Bize kurulan tuzakların sahiplerinin başlarına geçirip yolumuza devam edeceğiz.
Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak kayıtları da Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye dinlettik. Buraya gelen 15 kişi, artı 3'le 18 tutuklu kesinlikle bir defa hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar.
Suudi Arabistan 'Yerel iş birlikçilerle bunu gerçekleştirdik' demişti. Şimdi inkar ediyorlar. Bunu bilen sizsiniz. Siz değilseniz, bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyorlar.
7 ASKERİMİZ ŞEHİT
Başkan Erdoğan, Hakkari'deki sınır karakolunda meydana gelen patlamada 7 askerin şehit olduğunu duyurdu. 25 askerin yaralandığı olayı yakından takip ettiğini belirten Erdoğan "Mühimmatın miyadının dolması gibi bir şey olmadığını Savunma Bakanım bildirdi. Top ile alakalı bir çalışma var" dedi. Şehitlerimizin isimleri şöyle:
Topçu Uzman Çavuş Halil Daş
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