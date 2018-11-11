Başkan Erdoğan'dan Suudilere Cemal Kaşıkçı çağrısı

Biz elimizdeki tapeleri Suudi Arabistan'a ilettik. Amerika'ya, Almanlar'a, Fransızlar'a, İngilizler'e de verdik. Buradaki konuşmaları onlar da dinlediler, biliyorlar. '
İstanbul'a gelen 15 kişi kesinlikle faili de cesedin nereye götürüldüğünü de biliyor. Suudiler, bunları konuşturup olayı aydınlatsın. İşbirlikçiyi de açıklasın...
2.48'İ BÜTÜN DÜNYA DİNLEDİ
TAKVİM, Kaşıkçı'nın 2 dakika 48 saniyelik kaydının elde olduğunu yazdı. Erdoğan, işte o delilin paylaşıldığını açıkladı.
İstanbul'a gelen 15 kişi kesinlikle faili de cesedin nereye götürüldüğünü de biliyor. Suudiler, bunları konuşturup olayı aydınlatsın. İşbirlikçiyi de açıklasın...
2.48'İ BÜTÜN DÜNYA DİNLEDİ
TAKVİM, Kaşıkçı'nın 2 dakika 48 saniyelik kaydının elde olduğunu yazdı. Erdoğan, işte o delilin paylaşıldığını açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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