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Başkan Erdoğan'dan Suudilere Cemal Kaşıkçı çağrısı

Başkan Erdoğan, 'e giderken Kaşıkçı ile ilgili soruları cevapladı. 'ı olayı aydınlatmaya çağırdı

Tapeleri verdik
Biz elimizdeki tapeleri 'a ilettik. Amerika'ya, Almanlar'a, Fransızlar'a, İngilizler'e de verdik. Buradaki konuşmaları onlar da dinlediler, biliyorlar. '

'a gelen 15 kişi kesinlikle faili de cesedin nereye götürüldüğünü de biliyor. Suudiler, bunları konuşturup olayı aydınlatsın. İşbirlikçiyi de açıklasın...




2.48'İ BÜTÜN DÜNYA DİNLEDİ
TAKVİM, Kaşıkçı'nın 2 dakika 48 saniyelik kaydının elde olduğunu yazdı. Erdoğan, işte o delilin paylaşıldığını açıkladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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