Başkan Erdoğan: İlelebet yaşatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün vefatının 80. yılında 10 Kasım mesajı yayınladı. Milletin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal'in başarılı bir komutan ve lider olarak tarihte saygın bir yer edindiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
'GAZİ'Yİ İYİ ANLATMALI'
"Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, İstiklal mücadelemizi Cumhuriyetimiz'in kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz'i ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Cumhuriyetimiz'in 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız..."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında küçük çocuklara hediyeler dağıttı.
'GAZİ'Yİ İYİ ANLATMALI'
"Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal, İstiklal mücadelemizi Cumhuriyetimiz'in kuruluşuyla taçlandırmıştır. Gazi'nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz'i ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Cumhuriyetimiz'in 95. yılını iftiharla kutlayan Türkiye, istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye devam ederken, ecdadımızın her dönemde önüne çıkan engelleri birlik ve beraberlik içinde aştığını, milli ve manevi değerlerini her şart altında yaşattığını, inandığı yoldan asla dönmediğini, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını da unutmamalıyız..."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namaz çıkışında küçük çocuklara hediyeler dağıttı.
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