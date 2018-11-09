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  • 09.11.2018 09:01
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 09:02

Şehit 'un katili öldürüldü

'ın 'nda düzenlenen hava destekli kara harekatında etkisiz hale getirilen 18 teröristin arasında yer alan kod adlı terörist 'nın, 2012 yılında Lice İlçe Jandarma Komutanı 'un ve 28 askerin katili olduğu ortaya çıktı.

Şehit Binbaşı Ercan Kurtun katili öldürüldü

'ın 'nda 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde güvenlik güçlerince düzenlenen hava destekli kara harekâtında etkisiz hale getirilen 18 teröristten 3'ü sözde botan sahası 5'li yürütme üyesi çıktı. Öldürülen teröristlerden birinin de 1 milyonluk yeşil listede aranan kod adlı olduğu belirtildi. Terörist Fırtına, sözde botan sahası 5'li yürütme üyesinden biriydi. Fırtına'nın öldürüldüğü operasyonda 4 milyonluk kırmızı listedeki Bedirhan Abo ile 'te 4 genç kızın katil zanlısı 'lı terörist Selim Demiroğlu da öldürülmüştü.

Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre; Geçen ay Gabar Dağı'nda ise Selçuk Köse ile Serbest Paksoy adlı 2 terörist öldürülmüştü. Bu 5 terörist Siirt, Şırnak, Mardin kırsalını içine alan sözde Botan sahası 5'li yürütme üyesiydi. 5'inin de öldürülmesiyle birlikte Şırnak kırsalında sorumlu düzeyde üst düzey terörist kalmadı.

kırsalında 2007 ile 2012 arasında 28 askerin şehit düştüğü 23 kanlı saldırının baş faili olarak hakkında yakalama kararı bulunan terörist Müslüm Fırtına, PKK'nın Suriye'deki kolu 'de de faaliyet yürüttü. Terörist Müslüm Fırtına, Lice İlçe Jandarma Komutanı 'un da yer aldığı 28 askerin katiliydi.

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