Kaşıkçı'nın nişanlısı: Cemal'i son arzusundan mahrum ettiler

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ortaya atılan "Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiği" iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN BUNU YAPANLAR İNSAN OLABİLİR Mİ?"

Cemal Kaşıkçı'nın fotoğrafına da yer verdiği paylaşımında, "Sevgili Cemal'in öldürüldükten sonra eritilerek yok edildiğine dair haberlere dair yaşadığım şok ve üzüntüyü ifade etmek için yeterli kelime bulamıyorum. Bizi vasiyetinde olduğu gibi Medine'ye defninden bile mahrum ettiler. Gerçekten bunu yapanlar insan olabilir mi?" ifadelerini kullandı.