31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere bugün itibari ile tam 142 gün kaldı. CHP Genel Merkezi'nin Ankara'ya göstereceği aday merak konusu olurken partinin il ve ilçe teşkilatlarında da çetin bir mücadele devam ediyor. 4 Kasım'da Çevre Sokak'ta bir araya gelen CHP Ankara İl Başkanı Rıfat Güvener ve çok sayıda ilçe başkanı CHP'nin Ankara'da ön seçim veya temayül yoklaması yapılması yönünde görüş birliğine vardı. Toplantı metninde ön plana çıkan karara göre CHP Ankara İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları Ankara adayının belirlenmesi kararının kendilerine bırakılmasını istiyor.

PARTİ İÇİNDEN İSİM

Toplantı metninde bu konuyla ilgili, "Partinin Ankara adaylarının belirlenmesi işinin kendilerine Cumhuriyet Halk Partisi kültürünü içselleştirmiş, parti disiplinine uymayı bir görev olarak benimsemiş, İl örgütümüz ve ilçe örgütlerimizin yol göstericiliğinde adaylık çalışmasını yürütmeyi prensip olarak belirlemiş aday adaylarıyla ilgililerin önüne çıkmak ve onların işaret ettiği yönde temayül belirlemek gerektiği düşüncesindeyiz. Ankara İl Başkanlığımız ve ilçe örgütlerimiz olarak Genel Merkezimizden, Ankara adaylarımızın belirlenme yöntem ve inisiyatifinin tarafımıza bırakılmasını; buna mukabil her türlü sorumluluğu da üstümüze alacağımızı saygılarımızla beyan ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Partililer Ankara'da önseçim veya temayül yoklaması isterken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olarak düşündüğü isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. CHP'nin Ankara adaylığı için ise 3 isim ön plana çıkıyor. Bunlar Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım ve partinin 2014'teki seçimlerde Ankara adayı Mansur Yavaş…

YAŞAR CEPHESİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara adaylığı için ilk olarak Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'la temasa geçti. Fethi Yaşar, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi kabul etmeyerek Yenimahalle'de devam etmek istediğini dile getirdi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun da Yaşar'a başkentte ağabeylik görevi vererek bazı ilçelerdeki adayların belirlenmesi için kanaat önderi olmasını istedi. Yenimahalle Belediye Başkanlığı için CHP'nin adayı olması kesin gözüken Yaşar'ın bu çalışmalara başladığı öğrenildi.

YAVAŞ CEPHESİ: 2014'teki yerel seçimlerindeki mağlubiyetin ardından hemen dilekçe vererek CHP'den istifa eden Mansur Yavaş'a parti tabanının tepkisi başkentteki herkesçe biliniyor. Hatta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfat Güvener'in başkanlık ettiği toplantıda Mansur Yavaş ve bir başka parti dışı ismin aday gösterilmemesi yönünde fikir birliği sağlandığı öğrenildi. Parti tabanından gelen tepkilere rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ile görüşmelerini sürdürüyor. Yavaş'ın ise bu görüşmelerde Kılıçdaroğlu'na iki şart sunduğu kulislerde konuşulmaya başlandı. Bunlardan biri İYİ Parti'nin Ankara'da aday göstermemesi, diğerinin ise bazı ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde kendisinin de görüşünün alınması yönünde olduğu ifade edildi. Yavaş'ın bu şartların gerçekleşmemesi durumunda ise İYİ Parti'den aday olması bekleniyor.

YILDIRIM CEPHESİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olan Cengiz Topel Yıldırım'ın Ankara adaylığı için adı sürekli gündemde… Bir dönem Ankaragücü Başkanlığı da yapan Yıldırım'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve Ankara üzerine birlikte çalıştıkları öğrenildi.

SABAH