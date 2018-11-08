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  • 08.11.2018 13:06
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 14:09

Son dakika: Azez'de bombalı araçla saldırı

’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine bağlı Siccu köyünde bombalı araç saldırısı düzenlendi.

Azezde bombalı araçla saldırı

'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine bağlı Siccu köyünde bombalı araç saldırısı düzenlendi.

sınırına yaklaşık 1,5 km uzaklıkta meydana gelen da ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, bir servis aracına yerleştirilen bombanın, uzaktan kumandalı mayın olduğunu bildirdi.

Servis aracının Siccu kavşağına sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından park edildiği öğrenildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve acil yardım ekipleri patlamanın ardından araçta çıkan yangını söndürürken emniyet birimleri çevrede güvenlik önlemlerini artırdı.

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