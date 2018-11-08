Son dakika: Ankara’da FETÖ operasyonu: 14 öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları belirlenen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.
Ayrıntılar gelecek...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları belirlenen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.
Ayrıntılar gelecek...
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