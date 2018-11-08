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  • 08.11.2018 09:47
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 09:49

Son dakika: Ankara’da FETÖ operasyonu: 14 öğretmen için gözaltı kararı

Başsavcılık düğmeye bastı! 14 öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları belirlenen 14 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldı.

Ayrıntılar gelecek...

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