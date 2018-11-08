Bursa'da 118 yaşındaki Fatma Bingöl görenleri şaşırtıyor

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa'yı hane hane gezerek "vatandaşların sıkıntısı var mı yok mu?" diye soruyor.
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Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa'yı hane hane gezerek "vatandaşların sıkıntısı var mı yok mu?" diye soruyor.
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