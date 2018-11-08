Bursa'da 118 yaşındaki Fatma Bingöl görenleri şaşırtıyor Bursa'da tüm evlerin kapılarını gezip vatandaşların sıkıntılarını soran Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kapısını çaldığı kadının 118 yaşında olduğunu öğrenince kulaklarına inanamadı. Yaşlı kadının torunun da 76 yaşında olduğu öğrenildi.

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa'yı hane hane gezerek "vatandaşların sıkıntısı var mı yok mu?" diye soruyor. HABERİN DEVAMI

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