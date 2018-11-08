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  • 08.11.2018 13:40
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 14:04

'da kaymakamlık binasında girişimi

Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru silahla girişiminde bulundu. Kadın polis hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bayrampaşada kaymakamlık binasında intihar girişimi

Olay 13.00 sıralarında Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. DHA'nın haberine göre, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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