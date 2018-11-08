  • Güncel
  • 08.11.2018 17:43
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 17:54

için karar verildi

Adana 11. 'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan tutuklu yargılanan , terör suçundan tahliye kararı aldı. Ancak suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık suçlarından tutukluluğu devam ediyor.

Alparslan Kuytul için karar verildi

Adana 11. 'nde 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan tutuklu yargılanan , Bolu'daki cezaevinden duruşmaya görüntülü ve sesli iletişim sistemiyle bağlanarak savunmasını yaptı.

ve yanındaki vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM

Mahkeme heyeti, Alpaslan Kuytul'u sadece bu davadan tahliye ederek duruşmayı erteledi. Kuytul'un, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, özel belgede sahtecilik, dini inanç ve duygularını istismarı suretiyle dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

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