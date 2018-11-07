Olay Üsküdar'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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Olay Üsküdar'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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