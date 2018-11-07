  • Güncel
  • 07.11.2018 16:33
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 16:48

Son dakika: 'da öğretmene silahlı saldırı

, 'da okulda öğretmen silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Üsküdarda öğretmene silahlı saldırı

Olay 'daki bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrencinin dayısı tartıştığı öğretmeni bacağından vurdu. Öğretmen olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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