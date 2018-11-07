  • Güncel
  • 07.11.2018 14:14
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 14:14

Karaburun açıklarında deprem! 'nde deprem! Depremler

'nde 4.1 büyüklüğünde deprem. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamasına göre, Karaburun açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. İşte detaylar...

Ege Denizinde deprem!

'in Karaburun ilçesi açıklarında deprem gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakka açıklamasında 'nde 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti.

Yerin 11.7 km altında saat 13.38'de gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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