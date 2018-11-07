İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deprem gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakka açıklamasında Ege Denizi'nde 4.1 şiddetinde deprem gerçekleşti.

Yerin 11.7 km altında saat 13.38'de gerçekleşen deprem, İzmir'de de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.