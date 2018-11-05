  • Güncel
  • 05.11.2018 09:45
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 09:54

Son dakika: Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik FETÖ' soruşturması kapsamında 1 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler aktif görevde.

Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 26 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

25 ASTSUBAY HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir teğmen ile 25 astsubay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

14 İLDE OPERASYON! 20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tamamı muvazzaf olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon başlattı.

Operasyonlarda 20 şüphelinin gözaltına alındığı, yakalananların ifade işlemleri için Ankara'ya getirileceği öğrenildi.

Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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