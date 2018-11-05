  • Güncel
  • 05.11.2018 18:06
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 18:39

Son dakika: 11 ilde operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü ’ın uluslarası finans faaliyetlerine yönelik merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

11 ilde DEAŞ operasyonu

Terör örgütü 'ın uluslararası finans faaliyetlerine yönelik merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde 24 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Suriye, Lübnan, Irak, Endonezya ve Libya'ya para transferi gerçekleştiren örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi.

Arama yakalama ve el koyma faaliyetleri sonucunda 24 şüpheli yakalanırken gözaltına alınan şüphelilerde 579 bin 608 dolar, 5 bin 285 avro, 1 milyon 304 bin 885 lira ve 124 bin 800 Suriye lirası ile 36 cep telefonu, 18 bilgisayar, 10 hard disk ile dijital doküman ele geçirildi.

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