  • Güncel
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 01:54
  • Gazete

Kaşıkçı cinayetindeki delilleri onlar kararttı

Suudiler'in Kaşıkçı delillerini karatmak üzere 'a kimyager ve toksikoloji uzmanı gönderdiği ortaya çıktı

Siliciler!

Kaşıkçı olayı, 2 Ekim'de patlak verdi. Suudiler, 11 Ekim'de 'a uzman heyet gönderdi. 11 kişilik ekibe kimyager Aljanobi ve toksikolog (zehir uzmanı) de eklendi.

Levent'teki binaya kilolarca deterjan ve kimyasal getirildi. İki uzman da 12-15 Ekim arasında delilleri tek tek sildi. Türk heyeti ise konsolosluğa ancak 15 Ekim'de girebildi.



Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kayboldu. Öldürüldüğü, cesedinin parçalandığı, hatta asitle eritildiği iddia edildi.



Toksikolog - Khaled Yahya Al Zahrani



Kimyager - Ahmet Abdulaziz Aljanubi


ABDURRAHMAN ŞİMŞEK - NAZİF KARAMAN

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriKaşıkçı cinayetindeki delilleri onlar kararttı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar