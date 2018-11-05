Kaşıkçı cinayetindeki delilleri onlar kararttı

Kaşıkçı olayı, 2 Ekim'de patlak verdi. Suudiler, 11 Ekim'de İstanbul'a uzman heyet gönderdi. 11 kişilik ekibe kimyager Aljanobi ve toksikolog (zehir uzmanı) Al Zahrani de eklendi.



Levent'teki binaya kilolarca deterjan ve kimyasal getirildi. İki uzman da 12-15 Ekim arasında delilleri tek tek sildi. Türk heyeti ise konsolosluğa ancak 15 Ekim'de girebildi.







Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kayboldu. Öldürüldüğü, cesedinin parçalandığı, hatta asitle eritildiği iddia edildi.







Toksikolog - Khaled Yahya Al Zahrani







Kimyager - Ahmet Abdulaziz Aljanubi





ABDURRAHMAN ŞİMŞEK - NAZİF KARAMAN



