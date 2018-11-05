Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) araştırma görevlisi olan Hidayet V., iddiaya göre akşam yemeği hazırlamadığı gerekçesiyle aynı üniversitede öğrenim gören eşi Sevim V. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sevim V., mutfaktan kaptığı bıçağı, eşine doğru savurdu. Karın bölgesinden yaralanan Hidayet V., kanlar içinde yere yığıldı.

112'Yİ ARADI

Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

H.V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.







'KENDİMİ KAYBETTİM'



​Sevim V. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, evde ders çalıştıktan sonra kavga ettiklerini anlatan Sevim V., "Üniversiteden eve geldik. Bir süre birlikte ders çalıştık. Eşim bana yemekyapmadığım gerekçesiyle kızmaya başladı. Aramızda bu nedenle tartışma yaşandı. Kendimi kaybettim. Olanları ve olayı hiç hatırlamıyorum. Eşimin kanlar içinde olduğunu görünce 112'ye de haber verdim" dedi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevim.V, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.