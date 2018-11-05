  • Güncel
  • 05.11.2018 09:58
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 10:17

Örgütün finans sorumlusu itirafçı oldu! 'ın büyük vurgununu anlattı

yapılanmasında itirafçı olan örgütün finans sorumlusu, Dubai ve Hong Kong’a uzanan milyonlarca dolarlık soygunu gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye'den Dubai ve Hong Kong'a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.

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