İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye'den Dubai ve Hong Kong'a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.
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