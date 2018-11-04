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  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 23:14
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Başkan Erdoğan: Güzel gelişmeler olacak

Başkan Erdoğan, Başkanı Trump ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. “Halkbank davası konusunda da ilerleyen günlerde güzel gelişmeler olacak” dedi

Güzel gelişmeler olacak
Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Başkanı Trump ile yaptığı telefon görülmesinin detaylarına TAKVİM ulaştı. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılmasının ardından ilk defa bu kadar samimi ve güzel bir geçen görüşme olduğunu belirten Erdoğan, "Karşılıklı olarak yaptırımları konuştuk. Halkbank meselesini konuştuk. Önümüzdeki günlerde Halkbank konusunda yeni ve güzel gelişmeler olacak. Trump görüşmede Cemal Kaşıkçı olayını gündeme getirmedi" ifadesini kullandı.

PARİS'TE GÖRÜŞME...
Akşam, Ukrayna Başkanı Petro Poroşenko'yu 'da misafir eden Başkan Erdoğan, görüşmesi sonrası yaptığı basın toplantısında "Başkan , Halkbank konusunda talimat vereceğini söyledi. 10-11 Kasım'da Paris'te de kendisiyle yüz yüze görüşeceğiz" diye konuştu.



3 KASIM MESAJI
AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, mesajında "Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir" ifadelerine yer verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Durmak yok, yola devam. Rabbim bu kutlu davaya, bu aziz millete daha nice nice hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.


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