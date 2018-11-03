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  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 02:02
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Yaptırımlar kalkıyor

’nin ambargosu başlarken, ’nin muaf tutulduğu açıklandı. ABD ve Türkiye karşılıklı olarak Adalet ve İçişleri bakanlarına uyguladığı yaptırımları da kaldırdı

Yaptırımlar kalkıyor
ABD'nin, 'ın ihracatını yaptırımlara tabi kılacağı ambargosu başladı. 'nin ambargo dışında tutulup tutulmayacağı konusu tartışılırken Bloomberg, Tüpraş için 'den muafiyet geleceğini iddia etti. ABD, 5 Kasım günü başlayacak ambargodan 8 ülkenin muaf tutulacağını duyururken Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bu sekiz ülke arasında olduğunu açıkladı. Türkiye'de havayolu şirketlerine yakıt sağlayan Vitol Grubu'na ait Petrol Ofisi'nin İran uçaklarına yakıt sağlamadığı rapor edildi. Diğer taraftan ABD ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı.

DEVAMI GELECEK
ABD , rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Türkiye de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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