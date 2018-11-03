Yaptırımlar kalkıyor

ABD'nin, İran'ın enerji ihracatını yaptırımlara tabi kılacağı ambargosu başladı. Türkiye'nin ambargo dışında tutulup tutulmayacağı konusu tartışılırken Bloomberg, Tüpraş için ABD'den muafiyet geleceğini iddia etti. ABD, 5 Kasım günü başlayacak ambargodan 8 ülkenin muaf tutulacağını duyururken Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bu sekiz ülke arasında olduğunu açıkladı. Türkiye'de havayolu şirketlerine yakıt sağlayan Vitol Grubu'na ait Petrol Ofisi'nin İran uçaklarına yakıt sağlamadığı rapor edildi. Diğer taraftan ABD ve Türkiye karşılıklı olarak yaptırımları kaldırdı.
DEVAMI GELECEK
ABD Hazine Bakanlığı, rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Türkiye de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
DEVAMI GELECEK
ABD Hazine Bakanlığı, rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yönelik uyguladığı yaptırımları kaldırdı. Türkiye de ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
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