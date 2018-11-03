İstanbul Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi.
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İstanbul Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi.
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