  • Güncel
  • 03.11.2018 10:40
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 10:40

Rezaletin böylesi! kameralara yakalandı

4. Levent’te cadde üzerinde koltuk değneğiyle bekleyen engelli bir vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle ler tarafından araca alınmadı. O anlar ise bir dolmuş şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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