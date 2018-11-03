Sayıştay, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni denetledi. 33 sanat eserinin kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine savcı devreye girdi. 'Hepsini bulun' dedi.
2008'de komisyon kararıyla envanterden çıkarılan tablolardan 6'sının Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun makamında asılı olduğu belirlendi. Şimdi kayıp 27 resim aranıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'kaybedilen' tablolar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Berger, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, Mustafa Esirkuş gibi ünlü ressamlara ait...
NAZIM BAYKİŞİYEV
NURETTİN ERGÜVEN
ETHEM BAYMAK
ERTAN GÜRCANER
2008'de komisyon kararıyla envanterden çıkarılan tablolardan 6'sının Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun makamında asılı olduğu belirlendi. Şimdi kayıp 27 resim aranıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'kaybedilen' tablolar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Berger, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, Mustafa Esirkuş gibi ünlü ressamlara ait...
NAZIM BAYKİŞİYEV
NURETTİN ERGÜVEN
ETHEM BAYMAK
ERTAN GÜRCANER
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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