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  • 03.11.2018
  • Son Güncelleme: 03.11.2018 - 02:03
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'li belediyede kayıp tablo skandalı

'de belediyeye ait birbirinden değerli 33 tablo, 'Hurda'ya ayrıldı! Savcı soruşturma açtı. Resimlerden 6'sı Başkan Kocaoğlu'nun makam odasında çıktı

Vahim tablo
Sayıştay, 'li 'ni denetledi. 33 sanat eserinin kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine savcı devreye girdi. 'Hepsini bulun' dedi.

2008'de komisyon kararıyla envanterden çıkarılan tablolardan 6'sının Belediye Başkanı Kocaoğlu'nun makamında asılı olduğu belirlendi. Şimdi kayıp 27 resim aranıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nde 'kaybedilen' tablolar Bedri Rahmi Eyüboğlu, Aliye Berger, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca, Mustafa Esirkuş gibi ünlü ressamlara ait...



NAZIM BAYKİŞİYEV




NURETTİN ERGÜVEN



ETHEM BAYMAK



ERTAN GÜRCANER
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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