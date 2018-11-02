  • Güncel
  • 02.11.2018 07:13
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 07:13

Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kangal'da bir yolcu otobüsü seyir halindeki bir otomobile çarptı. sonrası ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı nın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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