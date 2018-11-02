  • Güncel
  • 02.11.2018 11:25
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 11:25

'da 16 yaşındaki kıza iddiasına 10 tutuklama

'un Çarşamba ilçesinde Ş.Y. (16) isimli kıza da bulunduğu iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki sorgularından sonra serbest bırakılırken, 10'u mahkemece tutuklandı.

İğrenç olay! 16 yaşındaki kıza 14 kişi...

İlçede oturan Ş.Y., geçen hafta polis merkezine giderek kendisine da bulunduğunu iddia ettiği 14 kişi hakkında şikayette bulundu. Polisin başlattığı soruşturma kapsamında önceki gün 14 kişi gözaltına alındı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 4'ü, polise verdiği ifade sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 10 şüpheli ise emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. 10 kişi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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