  • Güncel
  • 01.11.2018 17:17
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 17:17

Yeni sigara paketleri nasıl olacak? İşte detaylar...

yetkilileri da öngörülen kriterler çerçevesinde hazırladıkları sigara paket örneklerini komisyona getirdi.



AK Parti'nin tütün mamulleriyle ilgili yasakların kapsamını genişleten, sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik hüküm de içeren torba yasa teklifinin TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşmeleri başladı.
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