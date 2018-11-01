  • Güncel
  • 01.11.2018 09:02
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 09:38

Son dakika: 'da operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

merkezli olmak üzere 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonunda 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankarada FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 88 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen 88 eski polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 59'unun gözaltına alındığı, diğerleri için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yakalananların ifadeleri alınmak üzere Ankara'ya getirileceği belirtildi.

FETÖ/ Silahlı Terör Örgütünün Emniyet Mahrem Yapılanmasında vekil ve bağlı konumundaki eski polis memurlarına yönelik soruşturmada Ankara merkezli 12 ilde toplam 88 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir.

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