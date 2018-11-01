Okul önünde taciz iddiası! Böyle linç edildi Olay, önceki gün öğle saatlerinde Arnavutköy’de bulunan bir ilkokulun önünde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs okul çevresinde bulunan küçük yaştaki kız öğrencilere kalabalığı fırsat bilerek tacizde bulunmaya çalıştı.



Arnavutköy'de ilkokula giden küçük yaştaki öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahıs, veliler ve vatandaşlar tarafından okulun önünde dövüldü.

Arnavutköy'de ilkokula giden küçük yaştaki öğrencilere tacizde bulunduğu iddia edilen bir şahıs, veliler ve vatandaşlar tarafından okulun önünde dövüldü. HABERİN DEVAMI

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