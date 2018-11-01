Kemer Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Kemer Belediyesi'nce kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edildi. Teknik ve fiziki takip neticesi dün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19'u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.Polis tarafından yürütülen operasyonda belediye çalışanlarının 2014 yılından bugüne belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri öne sürüldü. Zanlıların ayrıca sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri alınmamış gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi. Operasyonun ardından basın toplantısı düzenleyen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Ağustos 2017'de, bir personelin konuya ilişkin ihbarda bulunduğunu, yaptıkları çalışmada ihbarın doğru olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Olayla ilgili iki personelin görevine son verildiğini aktaran Gül, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.