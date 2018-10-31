Başkan Erdoğan: Tepelerine ineceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayından Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona kadar birçok konu ile ilgili açıklamalarda bulundu:yıllarca milletimizin pek çok ortak değeri gibi Gazi Mustafa Kemal'i, Cumhuriyet Bayramımızı, Zafer Bayramımızı da kendi tekellerine almaya çalışan bir kesim var. Bu kesimin ne Cumhuriyet'e, ne milletimize, ne ülkemize en küçük bir faydalarının dokunduğu, en küçük bir hizmetlerinin geçtiği vaki değildir. Biz bunlaradoğusundaki terör yapılanmasını da çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı, planlarımızı, programlarımızı tamamladık. Hatta geçtiğimiz günlerde terör örgütüne yönelik fiili müdahalelerimizi de başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Hep söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz.donarak şehit olan 2 askerimizle ilgili Bay Kemal, 'Yok elbisesi mi yok şusu, busu yok' gibi buralardan kendilerine rant elde etmeye çalışıyor. Bay Kemal, benim dedem Sarıkamış'ta tüfeğini sarılı olarak ve donarak şehit oldu. Şehadetin içinde kurşunla şehadete yürümek de var, donarak şehadete yürümek de var. Şu anda askerimizin bütün bu noktadaki teçhizatı, elbisesinden uyku tulumuna, yiyeceğine, giyeceğine, postallarına kadar hepsi dünyadaki en modern ordulardaki malzemelerdir. Sen bilmeden ne anlatıyorsun?15 Temmuz gecesi de tankların gölgesinde kaçarak Bakırköy Belediyesine sığınan adamsın. Senin karakterini artık biz biliyoruz. Çünkü bunlar cibilliyet meselesi. Seni iyi tanıyoruz. Bu millet, seni her geçen gün daha iyi tanıyor. İnşallah 31 Mart bu yürüyüşün sonu olacak. CHP de millet de senden kurtulacak.olayını ortada bırakamayız. Ortada bırakırsak bizim insanlığa karşı ortak bir borcumuz olur. Vicdani bir borcumuz olur, bunun altından adalet mekanizmaları olarak da siyaset mekanizmaları olarak da kalkamayız. Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok.Erdoğan, Almanlar'ın, "Buradan 3 kat, 4 kat büyük olan İstanbul Havalimanı bitti, Berlin ne halde" dediklerini belirtti. "İman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır" dedi. Alman basını ise, "Berlin, açılışı hayalinde görür" diye yazdı. Neue Luzerner Zeitung, Türkiye'ye övgü yağdırdı.