

Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb, dün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede yoğun güvenlik önlemleri alınmış ve basın mensuplarının protokol kapısında görüntü alınmasına müsaade edilmemişti.

Dün Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşen başsavcı, bugün yeniden Çağlayan Adliyesi'ne giderek Fidan ile görüşecek. Ardından konsolosluk binasına gitmesi bekleniyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.