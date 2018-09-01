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'nin kararına 'den sert tepki

Sözcüsü Ömer Çelik 'nin ile ilgili verdiği skandal karara sert tepki göstererek "Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır. Bu karar işlerin daha da kötüleşmesi için atılan bir adımdır" dedi.

ABDnin Filistin kararına AK Partiden sert tepki

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin UNRWA'ya bundan sonra ilave katkı yapmamasına karar verildiğini açıklamıştı.

Kararın ardından ABD'ye tepkiler gelmeye başladı. Sözcüsü Çelik,"Bölgedeki ve dünyadaki kaosun artmasını kışkırtan bir yaklaşımdır." dedi.

ALMANYA HAMLE YAPMIŞTI
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in, ABD'nin Birleşmiş Milletler li Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmesinin hemen ardından Amanya'dan karşı hamle gelmiş, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin UNRWA'ya yardımları artırmaya karar verdiğini açıklamıştı.

BM'DEN TEPKİ: ESEFLE KARŞILIYORUZ
Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Filistinli mültecilere temel hizmetleri sağlayan ve bölgedeki istikrara katkı yapan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararını esefle karşıladıklarını bildirdi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi 15:31
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