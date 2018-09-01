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7 düveli kovalarız

Başkan Erdoğan dün ’nun mezuniyet törenindeydi. “Biz bu orduyla 7 düveli önümüze cehenneme kadar kovalarız” dedi. Cuma namazı sonrasında da halka seslendi: “Kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekarları.”

7 düveli kovalarız
Başkan , dün 'de bulunan 'nun mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi: " kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler. Biz bu oduyla değil terör örgütlerini tıpkı ecdadımız gibi 7 düveli önümüze cehenneme kadar kovalarız." Başkan Erdoğan Cuma namazından sonra da kredi derecelendirme kuruluşlarına sert sözlerle yüklendi: "Yok kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekarları. Onlar bizim hakkımızda çok şey söylediler."


ERDOĞAN'DAN VİRA BİSMİLLAH
Başkan Erdoğan, 'de düzenlenen balık av sezonunun açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz" dedi

AHMET TOPAL
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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