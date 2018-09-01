7 düveli kovalarız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Balıkesir'de bulunan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan özetle şunları söyledi: "Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler. Biz bu oduyla değil terör örgütlerini tıpkı ecdadımız gibi 7 düveli önümüze katar cehenneme kadar kovalarız." Başkan Erdoğan Cuma namazından sonra da kredi derecelendirme kuruluşlarına sert sözlerle yüklendi: "Yok kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş. Bırakın o sahtekarları. Onlar bizim hakkımızda çok şey söylediler."
ERDOĞAN'DAN VİRA BİSMİLLAH
Başkan Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen balık av sezonunun açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz" dedi
AHMET TOPAL
ERDOĞAN'DAN VİRA BİSMİLLAH
Başkan Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen balık av sezonunun açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Arzumuz odur ki kişi başı balık artsın. Denizlerimizi temiz tutarak, karaya çıktıktan sonraki saklama ve dağıtım kanallarını geliştirerek milletimizi yeniden balıkla buluşturmalıyız. Hele hele balıkların çoğalma döneminde uygulanan av yasağına mutlaka riayet etmeliyiz" dedi
AHMET TOPAL
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